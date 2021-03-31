Улан-Удэ, , 08:05 — REGNUM В Бурятии показатели суточного прироста носителей коронавируса вернулись к показателям конца лета-начала осени. За прошедшие сутки выявлено 46 новых случаев заражения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 36 052. Из них к настоящему времени выздоровели 34 392 человек. Скончались 785 пациентов, в том числе трое за последние сутки.

В стационарах на лечении остаются 486 больных, 26 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. В амбулаторном режиме на дому лечатся ещё 389 носителей.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 676 коек, занято — 486, свободно — 190 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,9%», — отметили в оперштабе.