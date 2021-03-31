Москва, , 08:04 — REGNUM В Нагорном Карабахе все мобильные городки для российского миротворческого контингента будут сданы в эксплуатацию не позднее 5 апреля. Об этом со ссылкой на замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова 31 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Степанакерте при участии Булгакова состоялась церемония открытия и заселения очередного блочно-модульного городка на 250 мест для российских миротворцев.

Дмитрий Булгаков «На сегодняшний день мы завершаем оборудование 25 таких городков, идёт сдача в эксплуатацию, наладка. Не позднее 5-го апреля всё будет введено в эксплуатацию, то есть все наши миротворцы будут обустроены»

Также в Нагорном Карабахе не позднее 5−7 апреля начнётся сборка мобильного госпиталя, который должен быть принят медиками до конца апреля. По словам Булгакова, этим «мы должны закончить полностью обустройство наших миротворческих сил по всем направлениям».

Всего за три месяца для российских миротворцев в Нагорном Карабахе возвели 12 блочно-модульных городков в Степанакерте, Гетаване, Каракенде, Хачмаче, Мартуни и Аскеране.

В комплектацию блочно-модульного городка входят жилые помещения, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, комната досуга, штаб и канцелярия, кладовая имущества, столовая, кухня, санитарные модули, комната для хранения оружия и инженерного оборудования и ряд других модулей. В городке есть всё необходимое для комфортного проживания, в том числе бытовая техника.

Как сообщало ИА REGNUM, российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе доставил в Кельбаджарский район, перешедший под контроль Азербайджана в результате конфликта в ноябре 2020 года, более 80 тонн гуманитарного груза.

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