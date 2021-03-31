Джакарта, , 08:02 — REGNUM Вопрос стабильности и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе является одним из главных на встрече глав МИД и министров иностранных дел Индонезии и Японии, сообщает Sindonews.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что стороны согласились, что конфронтация никому не принесет пользы.

«Соперничество и конфронтация никому не принесут пользы. Индо-Тихоокеанский регион должен быть регионом мира и процветания. И это будет достигнуто, если сотрудничество будет продолжено и все страны будут соблюдать нормы международного права», — отметила Ретно Марсуди.

Приоритетом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) является установление конкретного сотрудничества со всеми партнерами, включая Японию.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия решительно осуждает применение насилия в Мьянме, когда за один день погибли более ста человек.

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