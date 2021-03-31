Москва, , 07:56 — REGNUM Поражение от команды Словакии в квалификационном матче чемпионата мира по футболу 2022 года не связано с недооценкой соперника российскими футболистами. Об этом заявил в ходе пресс-конференции 30 марта главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов. По словам наставника российской команды, он его и подопечные готовились к матчу и изучали соперника.

«Не сказал бы, что мы недооценили словаков. Готовились к игре. Знаем, чем хороша команда. Знаем, что неплохие стандартные положения, и готовились к этому», — подчеркнул тренер.

Черчесов считает, что на результаты игры повлияли «нюансы» и словацким футболистам повезло.

«Забили великолепный гол, оказывали давление, но, к сожалению, еще раз неудачно сыграли в обороне и пропустили мяч. Думаю, на нашем уровне простых игр не бывает, и нюансы решают многое. Сегодня словаки оказались удачливее, в какой-то степени им повезло», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между командами РФ и Словакии в словацком городе Трнаве закончился проигрышем российской сборной со счетом 1:2. Россия также переместилась на второе место в турнирной таблице в группе «H», уступив команде из Хорватии.

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