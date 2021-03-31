Якутск, , 08:01 — REGNUM В Якутии в 2020 году банки выдали более 470 млрд рублей кредитов жителям и предприятиям, это почти на четверть больше показателя 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве финансов республики.

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Юрлица и индивидуальные предприниматели получили более 70% от общего объёма заёмных средств ― 337 млрд рублей. На фоне пандемии коронавируса объём кредитов бизнесу увеличился на 30%.

Задолженность по кредитам предприятий и организаций республики в сравнении с 2019 годом возросла на 37% и составила 376 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности снизилась с 0,9% до 0,6%.

Задолженность по кредитам жителей Якутии к январю 2021 года превысила 218 млрд рублей, увеличившись на 11%. Доля просроченной задолженности за год практически не изменилась и составила 3,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова о списании кредитов под 3% годовых при условии сохранения занятости, позволяет избежать одновременно безработицы и закрытия бизнеса.