Барнаул, , 07:51 — REGNUM Все больше жителей Алтайского края выбирают для проживания не село, а город. Как пояснила руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова, если по итогам Всероссийской переписи населения 2002 года городское население края составляло 53,2%, сельское — 46,8%, то в 2010 году горожан стало больше на 1,5 процентного пункта.

«Данные текущей оперативной статистики демонстрируют дальнейшее нарастание удельного веса жителей городов еще на 2,5 процентного пункта», — отмечает Ольга Ситникова.

По её словам, на 1 января 2021 года горожан в регионе оказалось на 14,4 процентного пункта больше, чем сельчан: из общего числа жителей региона (2296 тыс. человек) доля городского населения составляет уже 57,2%.

Статистики подсчитали также, что без малого треть всех жителей края проживает в Барнауле. Второй по масштабам город региона — Бийск, здесь сосредоточено более 9% всего населения Алтайского края. В Рубцовске показатель чуть меньше — порядка 6%.

В Сибирском федеральном округе самые урбанистические регионы — это Иркутская, Новосибирская и Кемеровская области, где подавляющее большинство населения живет в городах. Удельный вес горожан в них составляет от 78% до 86% всех жителей. Алтайский край, напротив, по удельному весу сельского населения по СФО занимает высшую строчку (22,9%) и седьмую по стране в целом (2,7%).

Как сообщало ИА REGNUM, судя по огромному количеству проблемных тем, которые обнародовали пользователи социальных сетей на страницах губернатора Алтайского края Виктора Томенко, отток сельского населения вполне закономерен.

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В августе 2018 года глава региона на встрече с президентом России Владимиром Путиным весьма точно их обозначил: «В итоге получается по некоторым направлениям, что некому лечить, некому учить».

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