Пермь, , 07:48 — REGNUM В Перми в отношении директора социального такси, осуществляющего незаконные перевозки инвалидов, возбуждено уголовное дело, сообщат краевая прокуратура.

По данным ведомства, компания в течение шести лет в рамках госконтрактов, заключенных с минсоцразвития, осуществляла перевозку инвалидов в социально значимые учреждения города. Выяснилось, что у организации отсутствуют разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пермского края, а к управлению транспортом допускаются лица, имеющие медицинские противопоказания. При этом за 2019—2020 годы компания за осуществление перевозки инвалидов получила доход в размере, превышающем 2,5 млн рублей.

По итогам прокурорской проверки в отношении компании, оказывающей услуги социального такси, возбуждено административное производство за отсутствие лицензии. В суд направлены два иска с требованием лишить водительских прав двух водителей, имеющих медицинские противопоказания. Один иск уже удовлетворён, второй — на рассмотрении.

По материалам прокуратуры полиция возбудила уголовное дело в отношении директора компании по части 1 статьи 171 УК РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере»).