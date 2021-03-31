Благовещенск, , 07:45 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили ещё 20 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 19). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 21 869 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 13 человек болеют ОРВИ. У семи пациентов врачи на фоне COVID-19 диагностировали пневмонию.

В Приамурье за весь период пандемии провели уже почти 860 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным портала стопкоронавирус. рф, в области за прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали ещё три пациента (днём ранее — два). За всё время в Приамурье скончался уже 241 носитель коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии после года введенного режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов начинает работу с пациентами в очной форме.