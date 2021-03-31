Якутск, , 07:47 — REGNUM Ежегодный «Тотальный диктант» пройдёт в РФ 10 апреля и в этом году столицей акции станет Якутск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Официальная передача статуса столицы диктанта от Санкт-Петербурга состоялась 30 марта.

Всего в Якутии подготовлено 89 очных площадок, из них 23 в Якутске. Кроме того, из студии онлайн-марафона будет вестись трансляция на весь мир.

Регистрация для участия в акции открыта с 31 марта.

В 2020 году в акции участвовало больше 270 тыс. человек, и было организовано 1646 площадок в 45 странах. Якутск был выбран столицей «Тотального диктанта-2021» по результатам пользовательского голосования и мнению жюри. Столица Якутии обошла Томск, Ярославль, Рязань, Салехард и Саранск.

Как сообщало ИА REGNUM, автор текста «Тотального диктанта» писатель Андрей Геласимов из Якутии предложил сделать Якутск столицей акции в 2021 году.