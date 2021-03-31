Аддис-Абеба, , 07:42 — REGNUM В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 1976 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой африканской страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на эфиопской территории достигло 204 521. Также за минувшие сутки в республике скончались 16 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Эфиопии от осложнений COVID-19 умер 2841 человек.

Отмечается, что на Эфиопию приходится около 5% всех выявленных случаев заражения коронавирусом в Африке. При этом в республике наблюдается самый стремительный рост заболеваемости COVID-19 среди африканских стран — за прошедшую неделю в Эфиопии выявили почти 12 тыс. зараженных.