Красноярск, , 07:42 — REGNUM В Красноярске полицейские проводят проверку по факту конфликта в Кировском районе города. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 марта в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Конфликт между тремя мужчинами произошёл 29 марта. Один из его участников угрожал другому, предположительно, оружием. Затем он наехал на автомобиле на третьего участника.

По данным ведомства, причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между молодыми людьми 1999 и 2001 годов рождения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Добавим, в красноярских телеграм-каналах этот конфликт назвали «разборкой в духе 90-х».

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