Адамовка, Оренбургская область, , 07:34 — REGNUM В Оренбургской области завершилось расследование уголовного дела о разбойном нападении в Орске на предпринимателя, материалы переданы в суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

На скамье подсудимых окажутся четверо мужчин в возрасте от 18 до 28 лет. По версии следствия, в январе 2021 года они напали на бизнесмена, проживающего в райцентре Адамовка, используя муляжи оружия. Двое злоумышленников под предлогом продажи дизельного топлива в масках и шапках проникли в дом и, угрожая пистолетом, схожим с боевым, потребовали 400 тыс. рублей. Двое других членов банды также с муляжами оружия обеспечивали контроль за обстановкой снаружи дома.

Довести свой преступный умысел до конца злоумышленники не смогли. Налетчиков задержала полиция. Бандитам грозит до 12 лет лишения свободы и крупный штраф.