Москва, , 07:35 — REGNUM Курс доллара на открытии торгов Московской биржи остался на уровне закрытия предыдущего дня и составил 75,85 рубля, после чего незначительно подрос. Это следует из данных торгов на утро 31 марта.

По данным на 07:25 мск, доллар торговался уже немного ниже открытия — в районе 76,8250 — 76,8500 рубля.

Евро, открывший день незначительным ростом до 89,00 рубля (при предыдущем закрытии 88,91 рубля), в 07:32 мск торговался на уровне 88,7575 — 88,7800 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, рубль слегка отступал на Московской бирже днём 30 марта, но это слишком мелкие и неглубокие колебания курсов, чтобы на их основе делать какие-то выводы.

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