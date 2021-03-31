Ульяновск, , 07:33 — REGNUM В Ульяновской области горно-обогатительный комбинат подал иск на стекольный завод из Тверской области, взыскивая более 50 млн рублей. Соответствующее извещение опубликовано на сайте Арбитражного суда Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области Kad.arbitr.ru

Заявление зарегистрировано в суде первой инстанции. Иск подало общество «Лукьяновский горно-обогатительный комбинат», зарегистрированное в Ульяновской области. В качестве ответчика заявлено общество «Стекольный завод им. Луначарского» из Тверской области.

Согласно документу, сумма исковых требований составляет 50 048 841 рубль 14 копеек.

Дело зарегистрировано в суде 29 марта и пока не принято в производство. Детали иска неизвестны.