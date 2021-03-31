Берлин, , 07:32 — REGNUM Договор по поводу совместного производства вакцины от COVID-19 со швейцарской фирмой Celonic заключила немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая занимается разработкой своего препарата. Об этом 30 марта сообщается на сайте указанной организации.

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Создание препарата осуществляется на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Для выпуска вакцины выбрано предприятие Celonic, расположенное немецком городе в Гейдельберге (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

Компании планируют выпустить до конца года более 50 млн доз препарата. При этом всего Celonic сможет произвести более 100 млн доз.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля на Кубе началось производство второй собственной вакцины от коронавирусной инфекции под названием Abdala.

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