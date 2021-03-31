Якутск, 31 марта 2021, 07:34 — REGNUM После года введенного режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов начинает работу с пациентами в очной форме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства труда и социального развития республики.
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Мощность коечного фонда планируется пока на 65 койко-мест, с учетом требований и рекомендаций Роспотребнадзора.
На сегодня более 70% сотрудников цента реабилитации привились от коронавируса.
От пациентов потребуется обязательное прохождение лабораторного исследования на COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор не ожидает третьей волны эпидемии коронавирусной инфекции в России.