Ханты-Мансийск, , 07:29 — REGNUM В Берёзовском районе ХМАО выявлена накрутка цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости до 191%. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

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В надзорном ведомстве отметили, что максимальная допустимая наценка на социально значимое продовольствие составляет 50%.

В отношении троих индивидуальных предпринимателей и одного юридического лица возбуждены дела по ч.1 ст.14.6 КоАП РФ («Нарушение порядка ценообразования»). Акты проверок направлены для рассмотрения в территориальный отдел Роспотребнадзора.