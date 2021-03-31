Иркутск, , 07:28 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2118 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 31 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 61 753 человека (+172 за последние сутки). Госпитализирован 1491 пациент (-26 за последние сутки).

Выздоровели 59 659 пациентов (+224 за последние сутки). Ещё 260 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за последние сутки).

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