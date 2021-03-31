Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса «полон неправды» и является «продолжением кампании по дезинформации», написал 30 марта бывший госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter.

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Американский дипломат предположил, что появление документа связано с сотрудничеством главы ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса с лидером КНР Си Цзиньпином, которые якобы сговорились, чтобы скрыть информацию о передаче коронавируса.

«Вот почему я рекомендовал нам (США — ред.) покинуть ВОЗ. Доктор Тедрос сотрудничал с Си, чтобы скрыть передачу вируса от человека к человеку в критический момент. Уханьский институт вирусологии остаётся наиболее вероятным источником вируса ‑ и ВОЗ является соучастником», — написал Помпео.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая не смогли прийти к однозначным выводам об источнике происхождения коронавируса SARS-CoV-2.

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