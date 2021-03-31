Пермь, , 07:24 — REGNUM В Пермском крае в рамках государственно-частного партнерства построят современный онкодиспансер. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, частная компания уже направила свое предложение в минэкономразвития региона.

В настоящее время подбираются наиболее подходящие площадки для строительства. Согласно планам компании, в новый онкологический комплекс войдут 4−5 корпусов общей мощностью не менее чем на 570 коек. Медучреждение будет оснащено высокотехнологичным новейшим оборудованием. Строительство объекта, в том числе разработка проектной документации и оснащение оборудованием, составит 10,7 млрд рублей.

Планируется, что общий срок действия концессионного соглашения составит 35 лет. При этом уже после ввода в эксплуатацию объект будет передан в краевую собственность. Медуслуги в онкодиспансере будут оказываться населению по полису ОМС.