Барнаул, , 07:23 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 31 марта от коронавируса прививается 88 993 человека (+3457 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что 24 623 человек получили первую прививку и 64 370 человек полностью привиты (+1503 за сутки).

Всего в регион поступило 124 017 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, «Гам-Ковид-Вак». Как сообщало ИА REGNUM, это на 28 375 комплектов больше, чем было на прошлой неделе.

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