Бразилиа, , 07:20 — REGNUM Командующие родами войск вооруженных сил Бразилии подали в отставку, сообщает пресс-служба бразильского министерства обороны.

Сообщается, что в отставку ушли командующий ВВС Бразилии Антониу Карлос Моретти Бермудес, глава военно-морских сил Илькес Барбоса и командующий сухопутными силами Эдсон Пуйоль. Отмечается, что впервые с 1985 года в Бразилии все три рода войск оказались без командующих. В бразильском минобороны не уточнили, кто займет место ушедших в отставку военачальников.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в отставку ушел министр обороны Бразилии Фернанду Азеведу-и-Силва. Кто возглавит ведомство после его ухода — не сообщалось.

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