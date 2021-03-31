Москва, 31 марта, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Стратегическая новизна заключается в том, что президента России Владимира Путина «убийцей» назвал не эксцентричный политик второстепенной величины вроде Джона Маккейна, а президент-демократ, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Сергей Кургинян

По словам Кургиняна, покойный сенатор Джон Маккейн после того, как называл лидера России убийцей, тут же соединял свои слова со стратегией Рональда Рейгана, отмечая необходимость противостояния России с позиции силы.

«Теперь это соединяется снова, но не в варианте Рейгана, для которого автократия — это были «наш сукин сын» и «чужой сукин сын» (на автократию смотрим спокойно, где-то Самоса там есть, наш сукин сын, хорошо), а вместе с идеей супердемократизации, а это уже совершенно новая стратегия», — заявил Кургинян.

Он отметил, что соединение «демократии» с силовым воздействием — это вещь очень серьезная и более опасная, чем классическое противостояние с позиции грубой республиканской силы.