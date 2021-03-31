Кургинян объяснил, началом какой стратегии являются слова «Путин — убийца»
Москва, 31 марта, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Стратегическая новизна заключается в том, что президента России Владимира Путина «убийцей» назвал не эксцентричный политик второстепенной величины вроде Джона Маккейна, а президент-демократ, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам Кургиняна, покойный сенатор Джон Маккейн после того, как называл лидера России убийцей, тут же соединял свои слова со стратегией Рональда Рейгана, отмечая необходимость противостояния России с позиции силы.
Он отметил, что соединение «демократии» с силовым воздействием — это вещь очень серьезная и более опасная, чем классическое противостояние с позиции грубой республиканской силы.