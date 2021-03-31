Барнаул, , 07:17 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 31 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2694 человека, причём 9 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 447 человек, +41 за последние сутки) и ОРВИ (26 961 человек, +63 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 266 (-13 за последние сутки), из них 89 (+1 за последние сутки) подключены к аппаратам ИВЛ. С начала учебного года коронавирус выявлен у 2282 детей (+6 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (47 137 человек, +98 за последние сутки) новый вирус победили 42 198 человек (+119 за последние сутки).

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