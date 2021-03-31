Челябинск, , 07:15 — REGNUM В Челябинской области местные жители устроили заплывы в лодках по лужам и рыбалку. Видеозаписи они выложили в соцсетях.

В частности, на такой шаг пошли жители микрорайона Никольская роща в Челябинске и города Копейска. Этим они планировали привлечь внимание властей к проблеме подтопления улиц в своих населённых пунктах.

Отметим, власти отреагировали на эти видео и приняли меры к устранению проблемы. Как сообщало ИА REGNUM, ранее пенсионеры из Никольской рощи подарили чиновникам лопаты. Тем самым они привлекли их внимание к проблеме уборки снега.