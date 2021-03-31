Тюмень, , 07:14 — REGNUM В Тюменской области выявлено два случая заболевания гриппом В. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Экстренные извещения были переданы из клинического госпиталя «Мать и Дитя», пояснили в ведомстве. Об заболевших не привиты от гриппа. В Тюменской области прививку от гриппа поставили на сегодня 914 тыс. человек, это 60,2% от населения региона.

Грипп В отличен от других острых респираторных вирусных инфекций вероятностью тяжелого течения болезни. Болезнь при инфицировании вирусом гриппа В, как правило, протекает в более лёгкой форме, поражая чаще всего детей и людей молодого возраста.