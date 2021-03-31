Пермь, , 07:13 — REGNUM Пермский край намерен приобрести партию аппаратов искусственной вентиляции легких. Региональное министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок уже объявило аукцион, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Начальная (максимальная) цена лота — 10,8 млн рублей. Семь аппаратов ИВЛ приобретается в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Итоги аукциона подведут 16 апреля.

Новое оборудование поступит в клиники Перми, Кунгура и Соликамска. «Как и для любого другого медицинского учреждения, которое обслуживает жителей города и края, вопрос приобретения оборудования, в том числе ИВЛ, для нас актуален. Новые аппараты позволят оказывать экстренную и плановую медицинскую помощь нашим пациентам более быстро и качественно», — сказал главврач ГКБ им. Ф.Х. Граля в Перми Владимир Грязнов.

Стоит отметить, регион ежегодно оснащает медорганизации современным оборудованием. В 2020 году приобретено 3 904 единиц техники. В 2021 году планируется закупка 877 единиц оборудования, в том числе 12 компьютерных томографов, а также другого высокотехнологичного оборудования — 20 флюорографов, четыре маммографа, 20 рентген-аппаратов, линейный ускоритель.