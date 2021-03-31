Чебоксары, , 07:11 — REGNUM В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» подсчитали смету текущих расходов на мероприятия конкурсного производства, оценив их в 35,7 млн рублей. Соответствующую информацию опубликовала государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно представленной смете текущих расходов (затрат), на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении банка-банкрота с 1 марта по 30 июня 2021 года потребуется 35 772,6 тыс. рублей, в том числе административно-хозяйственные расходы оценены в сумму 30 664 тыс. рублей, расходы на содержание аппарата — в размере 5 108,6 тыс. рублей.

В структуре административных трат наибольшую долю составляют расходы на бухгалтерские расчёты, сопровождение программного обеспечения и работу с активами банка (10 781,5 тыс. рублей), расходы на содержание и охрану собственных и арендованных зданий (6 727,5 тыс. рублей).

Также значительные средства предусмотрены на обработку и хранение архивной документации (4 596 тыс. рублей) и публикацию информации о процедурах конкурсного производства (4 414 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Чувашкредитпромбанка» отозвана 7 ноября 2019 года, в феврале 2020 года банк признали банкротом. В настоящее время идёт конкурсное производство. Ранее прокурор Чувашии Андрей Фомин отмечал, что по факту банкротства под уголовное преследование попали девять человек.

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