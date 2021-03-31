Токио, , 07:13 — REGNUM В Японии начались обыски в рамках скандального дела о доступе китайской компании к личным данным пользователей мессенджера LINE. Об этом глава Комитета по защите персональной информации при правительстве Юсукэ Фукуура 31 марта заявил в ходе парламентского заседания.

«С сегодняшнего дня мы начали проводить обыски, связанные с доступом к личным данным пользователей LINE», — сказал Фукуура, не уточняя деталей проводимых мероприятий.

Скандал вокруг популярного мессенджера LINE, пользователями которого являются около 86 млн японцев, вспыхнул в стране в середине марта после обнаружения, что личные данные его пользователей доступны обслуживающей работу приложения компании из КНР. Было установлено, что эта компания, в 2018 году получившая на аутсорсинг менеджмент LINE, имела доступ к личным данным граждан Японии, в том числе именам, адресам почтовых ящиков, телефонным номерам и пересылаемым фотографиям.

К настоящему времени все японские ведомства уже прекратили использование этого мессенджер в служебных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Японии из-за угрозы персональным данным приостановит использование японского мессенджера LINE, через который контролировало здоровье людей, находящихся в карантине из-за COVID-19.

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