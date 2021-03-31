Братислава, , 07:07 — REGNUM Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между командами России и Словакии закончился поражением российской сборной со счетом 1:2.

Игра проходила в словацком городе Трнаве. Гол от российской сборочный забил Марио Фернандес, а победу словакам принесли Милан Шкриньяр и Роберт Мак.

По результатам матча сборная России также уступила первое место в отборочной группе «H» команде из Хорватии. У обеих стран по шесть очков, но хорватские футболисты лидируют в турнирной таблице по разнице забитых и пропущенных мячей — «4−1» вместо «6−4». Следующие игры отборочного турнира пройдут осенью.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта портал Sports.ru распространил информацию о том, что полузащитник сборной России по футболу Ринат Жемалетдинов не сможет участвовать в матче против сборной Хорватии, назначенном на 1 сентября в рамках квалификации к ЧМ-2022.

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