Южно-Сахалинск, , 07:00 — REGNUM Мэром Корсаковского городского округа избран депутат областной думы от «Единой России» Александр Ивашов. Его кандидатуру поддержали все 17 депутатов местного собрания на заседании 31 марта.

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Ивашов будет обязан сложить депутатские полномочия. Его место в думе Сахалина займёт кандидат из списка партии «Единая Россия».

«Будем выполнять задачи, которые ставит губернатор, руководство области. Насколько хватит полномочий сопровождать процессы реконструкции и развития порта», — цитирует Ивашова ИА Sakh.com.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо Ивашова комиссия допустила к финалу конкурсного отбора мэра Корсакова директора сельской школы Елену Василенко.