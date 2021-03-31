Южно-Сахалинск, 31 марта 2021, 07:00 — REGNUM Мэром Корсаковского городского округа избран депутат областной думы от «Единой России» Александр Ивашов. Его кандидатуру поддержали все 17 депутатов местного собрания на заседании 31 марта.
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Ивашов будет обязан сложить депутатские полномочия. Его место в думе Сахалина займёт кандидат из списка партии «Единая Россия».
«Будем выполнять задачи, которые ставит губернатор, руководство области. Насколько хватит полномочий сопровождать процессы реконструкции и развития порта», — цитирует Ивашова ИА Sakh.com.
Как сообщало ИА REGNUM, помимо Ивашова комиссия допустила к финалу конкурсного отбора мэра Корсакова директора сельской школы Елену Василенко.