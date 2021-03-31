Хабаровск, , 07:02 — REGNUM В Хабаровске в 2021 году на ремонт дорог выделят более 1,4 млрд рублей, в нормативное состояние приведут 82 участка улично-дорожной сети общей протяженностью в 56 км, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы подъездные пути к 17 социальным учреждениям.

«В ближайшие дни бригады дорожных рабочих начнут заливать трещины в асфальте битумом. Через два дня запустится асфальтобетонный завод, после чего в городе стартует ямочный ремонт с использованием горячей асфальтобетонной смеси», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в 2021 году отремонтируют ещё больше дорог, ведущих к социально-значимым объектам. Работы запланированы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».