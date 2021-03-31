Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 07:06 — REGNUM Президент Республики Сербской Желька Цвиянович 30 марта проинформировала посла США в Боснии и Герцеговине Эрика Нельсона о процессе массовой вакцинации населения Республики Сербской, а также об усилиях местных учреждений, предпринимаемых для защиты жизни и здоровья граждан, а также о восстановлении экономики и сохранении рабочих мест. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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Цвиянович провела встречу с Нельсоном по видеосвязи. Чиновники обменялись мнениями о текущей эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавируса, вакцинации, политической и экономической ситуации и других текущих вопросах.

Напомним, российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была ранее одобрена в Республике Сербской в то время, как власти этого энтитета Боснии и Герцеговины не проявили интереса к американской вакцине Pfizer.

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