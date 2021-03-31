Ульяновск, , 06:58 — REGNUM В Ульяновской области вступил в силу обвинительный приговор в отношении двух местных жителей, которым инкриминировали похищение человека. Они получили по пять и шесть лет колонии строгого режима, сообщает следственное управление СКР по региону.

Перед судом предстали двое жителей Сенгилеевского района. Преступление было совершено 1 марта 2020 года. Следствием установлено, что у фигурантов уголовного дела в одном из сёл произошёл спонтанный конфликт с прохожим, которого они побили и поместили в багажник машины, увезя в посёлок Цемзавод Сенгилеевского района.

Пострадавшего освободили сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал мужчин виновными в похищении человека по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Кроме того, один из фигурантов уголовного дела признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Им назначено по пять и шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Правоохранители отмечают, что приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, которого обвиняют в похищении человека: по данным правоохранителей, он вывез потерпевшего к кладбищу и стал копать могилу. Жертве удалось сбежать.

Читайте также: Жителя Ульяновской области обвинили в похищении человека