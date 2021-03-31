Бразилиа, , 06:56 — REGNUM Экспериментальную партию компонента российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» произвело бразильское предприятие Uniao Quimica на фабрике в Бразилиа, сообщает пресс-службу посольства РФ в Бразилии.

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«Данный этап процесса, стартовавшего в октябре прошлого года, является важным шагом на пути передачи технологии для обеспечения производства российской вакцины в Бразилии», — отметили дипломаты.

Отмечается, что эту экспериментальную партию отправят на экспертизу и контроль качества в российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Бразилии приостановили рассмотрение заявки на регистрацию российской вакцины «Спутник V». Утверждалось, что для проведения полноценной процедуры отсутствует пятая часть необходимых документов.

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