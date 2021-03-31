Москва, , 06:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин 31 марта примет участие в церемонии подписания генерального соглашения между объединениями профсоюзов и работодателей с правительством РФ на 2021−2023 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Соглашение устанавливает принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на федеральном уровне. Документ подписывается в четырнадцатый раз.

Свои подписи в нём поставят председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и глава Минтруда РФ Антон Котяков. Работу по этому направлению в правительстве курирует вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее Владимир Путин сообщал, что профсоюзам в России принадлежит особая роль — они наделены полномочиями для защиты трудовых прав граждан и обладают уникальным опытом надёжного партнёрства с государством. Целью их взаимодействия является обеспечение новых условий труда и более высокой зарплаты.

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