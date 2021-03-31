Канберра, , 06:56 — REGNUM Посольство России предупредило австралийских «партнёров» о возможных последствиях введения ими в отношении РФ связанных с Крымом санкций. Об этом говорится в опубликованном 31 марта заявлении российского посольства в Австралии.

В тексте высказывается сожаление, что Австралия в очередной раз «встала в строй государств, применяющих незаконные санкции против российских юридических и физических лиц в связи с воссоединением Крыма с Россией». И подчёркивается, что все последние годы официальная Канберра «не замечает» бесчеловечных попыток Киева удушить население Крыма водной блокадой, но осуждает действия России по развитию необходимой его жителям инфраструктуры.

«Впрочем, самостоятельно анализировать ситуацию в столь отдалённом от Австралии регионе, видимо, непросто», — отмечается в заявлении.

По мнению дипломатов, австралийские «партнёры» ввели новые антироссийские санкции по причинам, «не имеющим отношения ни к ситуации вокруг Крыма и на Украине, ни к двусторонним отношениям Австралии с Россией», и их практический эффект «стремится к нулю».

«Однако данный неспровоцированный недружественный жест в адрес России, конечно, будет иметь свои последствия» посольство России в Австралии

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Австралии 30 марта объявил о новых санкциях в отношении российского физического лица и нескольких компаний из России, связанных со строительством Крымского моста.

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