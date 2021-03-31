Красноярск, , 06:48 — REGNUM Налоги для предпринимателей снижают в Красноярском крае, сообщили ИА REGNUM в региональном агентстве развития малого и среднего предпринимательства.

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Распоряжение «О дополнительных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» подписал губернатор региона Александр Усс.

В частности, согласно документу, в регионе изменится расчёт стоимости патента. Теперь он будет зависеть от территории края, в которой работает предприниматель. Помощь станет более адресной.

Для предпринимателей, плативших до 2020 года налоги по системе ЕНВД, максимально снизят льготную налоговую ставку (в пределах, определённых федеральным законом). Также снизится льготная налоговая ставка для видов бизнеса, сильнее всего пострадавших от пандемии коронавируса и до сих пор не восстановившихся.

Документ направлен в краевой минфин для детальной проработки.

В агентстве добавили, что это уже четвертый пакет мер поддержки предпринимателей, который готовится в Красноярском крае. Всего помощь бизнесу из регионального бюджета оценивается в 4,5 млрд рублей. Краевые меры поддержки коснулись более 35 тысяч представителей малого и среднего бизнеса.

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