Сараево, , 06:58 — REGNUM Черногорская полиция 30 марта на пограничном переходе Ильинская горка предотвратила попытку контрабанды 150 килограммов сканка на границе с Боснией и Герцеговиной. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, перевозившего наркотики. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Мужчина П. В. (65 лет) управлял грузовым автомобилем номерного знака города Никшич, который якобы перевозил кованую сталь для покупателя из Германии.

Водитель был задержан по подозрению в совершении уголовного преступления, за незаконное производство, хранение и распространение наркотических средств. Сотрудники центра безопасности Никшича, проводившие расследование, передали подозреваемого под дальнейшую юрисдикцию служащим отдела по борьбе с преступностью.