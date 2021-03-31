Ульяновск, , 06:47 — REGNUM В Ульяновской области предварительно выявлено ещё 98 носителей коронавируса. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

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По информации ведомства, с начала пандемии в Ульяновской области проведено 779 224 лабораторных исследования на SARS-CoV-2 в отношении 744 568 человек. По оперативным данным на 30 марта, заражение коронавирусом официально выявлено у 50 824 человек, в том числе за последние сутки — у 98.

В настоящее время в регионе под наблюдением находятся 8500 человек.

Отметим, что ранее министерство здравоохранения Ульяновской области сообщила, что регион присоединится к акции «10 000 шагов к жизни», которая стартует 4 апреля. Запланировано участие в мероприятии всех муниципальных образований.