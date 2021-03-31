Хабаровск, , 06:51 — REGNUM Власти Хабаровского края обсудили подготовку организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков. В совещании участвовали более 140 специалистов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В реестр организаций отдыха и оздоровления детей входят 289 лагерей с дневным пребыванием и 11 загородных стационарных лагерей.

Из краевого и муниципальных бюджетов на детский отдых выделено более 524 млн рублей. Средства будут распределены на отдых и проезд к месту отдыха и обратно детей-сирот, на компенсации стоимости путёвок, на приобретение путёвок для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Всего более 85 тыс. школьников Хабаровского края смогут отдохнуть в различных лагерях

Как сообщало ИА REGNUM, лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ пособие на летний отдых детей.