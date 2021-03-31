Ульяновск, , 06:38 — REGNUM Ульяновской области достроят ещё два проблемных многоквартирных дома, восстановят права ещё 114 дольщиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания наблюдательного совета публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».

Региональные власти отмечают, что на заседании поддержано решение о достройке двух домов в Ульяновске, застройщики которых признаны банкротами: домов № 67 по улице Красноармейской и № 63 по улице Карла Маркса, которые застраивали соответственно общества с ограниченной ответственностью СК «Атриум» и «Эверест».

Строительство данных проблемных домов планируется завершить в третьем квартале 2023 года. В результате новые квартиры получат 114 дольщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске планируют выделить 325 млн рублей на завершение строительства многоквартирного дома на проспекте Маршала Устинова. Стройка была «заморожена» в мае 2018 года на уровне 13-го этажа, в январе 2019 года застройщик признан банкротом. Строительные работы планируется возобновить осенью 2021 года.

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