Берлин, , 06:37 — REGNUM Ситуация с вакциной британско-шведской компании AstraZeneca, которая представляет повышенный риск для определенной возрастной группы, является «ударом» для Германии. Об этом заявил немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан 30 марта в ходе пресс-конференции.

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Вместе с тем чиновник отметил, что новые рекомендации фармрегулятора ФРГ по поводу вакцинации препаратом AstraZeneca имеют «две стороны». Он напомнил, что федеральное правительство Германии объявило о запрете с 31 марта прививок этой вакциной для лиц младше 60 лет.

Однако, по словам Шпана, для людей в возрасте с 60 до 69 лет применение препаратом разрешено и это дает возможность для более интенсивной вакцинации этой категории немецких жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта немецкий институт Пауля Эрлиха зарегистрировал с начала массовой вакцинации в Германии по меньшей мере 31 случай тромбозов синусов твердой мозговой оболочки после прививки AstraZeneca.

Государственные клиники Берлина Charite и Vivantes объявили о приостановке вакцинации этим препаратом для женщин в возрасте до 55 лет.

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