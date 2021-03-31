Любляна, , 06:56 — REGNUM Словенские граждане, имеющие недвижимость в Хорватии, инициировали процедуру проверки конституционности и законности решения правительства своей страны, из-за которого они не могут выехать из Словении в Хорватию. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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После введения 11-дневного карантина из-за усиления эпидемии коронавируса, которое вступает в силу с 1 апреля, правительство Словении также приняло решение о введении очень строгих условий для въезда в Словению и выезда из страны в страны из «красного» эпидемиологического списка, в котором все четыре страны являются соседними государствами. После запрета на выезд в «опасные страны» был объявлен строгий контроль на границе и санкционный режим.

Предложение о рассмотрении конституционности такого решения, которое правительство Словении оправдывает эпидемиологической ситуацией, ссылаясь на закон об инфекционных заболеваниях как на юридическое основание, было подано в конституционный суд адвокатом Матьяжом Шаловеном от имени гражданской инициативы «владельцы недвижимости в Республике Хорватия — откройте нам границы».