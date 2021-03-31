Москва, , 06:28 — REGNUM Объём спроса на золото в России в 2020 году вырос на 37%, до пяти тонн в розничном сегменте, сообщила 30 марта директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяна Фиц газете «Известия».

По данным эксперта, столь стремительный рост связан с эпидемией и вызванная ей экономическая неопределённость, обесцениванием рубля и подорожанием самого драгметалла.

Отмечается, что рост спроса на золото и финансовые инструменты на основе золота зафиксировали также в банках России — Сбербанке, Почта Банке, «ВТБ Капитале» и других.

По мнению Фиц, в 2021 году розничный спрос на слитки и золотые монеты продолжит расти. Эксперты ожидают, что к концу 2022 года цена на благородный металл в ближайшие два года может достичь $2,5−3 тыс. за тройскую унцию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что потребительский спрос на золото в мире упал из-за снижения покупательской активности, на это повлияло общее падение доходов населения, вызванное пандемией.

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