Москва, 31 марта, 2021, 06:28 — ИА Регнум. Объём спроса на золото в России в 2020 году вырос на 37%, до пяти тонн в розничном сегменте, сообщила 30 марта директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяна Фиц газете «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Золотой запас

По данным эксперта, столь стремительный рост связан с эпидемией и вызванной ею экономической неопределённостью, обесцениванием рубля и подорожанием самого драгметалла.

Отмечается, что рост спроса на золото и финансовые инструменты на основе золота зафиксировали также в банках России — Сбербанке, «Почта Банке», «ВТБ Капитале» и других.

По мнению Фиц, в 2021 году розничный спрос на слитки и золотые монеты продолжит расти. Эксперты ожидают, что в ближайшие два года, к концу 2022 года цена на благородный металл может достичь $2,5−3 тыс. за тройскую унцию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что потребительский спрос на золото в мире упал из-за снижения покупательской активности, на это повлияло общее падение доходов населения, вызванное пандемией.

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