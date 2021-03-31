Загреб, , 07:09 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович назвал премьер-министра Андрея Пленковича на пресс-конференции 30 марта «шпионом». Он объяснил это спекуляциями премьер-министра на тему выборов председателя верховного суда Хорватии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

После того, как премьер-министр Хорватии Пленкович заявил, что знает, что Злата Джурджевич не являлась первым кандидатом президента на пост председателя верховного суда, Миланович отметил, что это так, но она не единственный кандидат, соответствующий его критериям, и спросил премьер-министра, откуда он знает больше, чем он.

«Возможно, он подслушивает? Как он добрался до этих данных, если они вообще есть? Она — мой первый кандидат, но не единственный, соответствующий моим критериям», — подчеркнул Миланович.