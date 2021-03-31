Улан-Удэ, , 06:29 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 36 052. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 19 113 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались три пациента с COVID-19 (всего умерли 785 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 486 больных. На амбулаторном лечении находятся 389 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 34 392 (+92) человека.

В реанимации остаются 63 пациента в тяжёлом состоянии (37 — старше 65 лет). В том числе 26 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (16 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 71,9% — из 676 перепрофилированных коек занято 486.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии смягчили ряд ограничений, введённых из-за угрозы распространения коронавируса.

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