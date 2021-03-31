Владивосток, , 06:26 — REGNUM Мэрия Владивостока объявила электронный аукцион по поиску подрядчика на монтаж четырёх модульных быстровозводимых механизированных парковочных систем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Парковки планируют оборудовать в центре Владивостока на Светланской, 56 и Семеновской, 18.

Механизированная парковка представляет собой здание в виде надземного вертикального многоярусного сооружения, выполненного из металлических конструкций. Каждый модуль состоит из шести ярусов и включает в себя 12 парковочных мест.

Сейчас во Владивостоке также ведётся строительство многоуровневой механизированной парковки на 96 машиномест на ул. Верхнепортовой, 6, в районе железнодорожного вокзала.

Это первый такого рода объект не только во Владивостоке, но и на Дальнем Востоке. Все процессы здесь будут полностью роботизированы.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты холдинга «Технодинамика» создали механизированную автостоянку и подъёмник, которые позволят разгрузить парковки в городах-миллионниках.