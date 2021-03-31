Екатеринбург, , 06:21 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудник одного из автосалонов получил травму на рабочем месте. Об этом сообщает региональное свердловское управление СКР.

По данным следствия, инцидент произошёл ещё 28 марта в техническом помещении. По предварительным данным, гражданин распиливал болгаркой пустую 200-литровую бочку, в которой перед этим хранились горюче-смазочные материалы. Искры попали в бочку и произошло воспламенение, а затем раздался мощный хлопок. Мужчина был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Идёт доследственная проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.